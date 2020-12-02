شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة وصابر الرباعى وكافورى يهنئون الإمارات باليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة "لطيفة"، عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، الشعب الإماراتى بالاحتفال باليوم الوطنى الإماراتى، الذى يوافق اليوم الأربعاء 2 ديسمبر، حيث نشرت فيديو لها تدعو بالتوفيق دايما دائما للإمارات.



لطيفة تهنئ الامارات

كما نشر الفنان صابر الرباعى تغريدة له على موقع تويتر: "بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أتمنى من كل قلبي للإمارات حكومة وشعبا، كل التقدم والازدهار متمنيا لكم الاستقرار والمضي نحو غد أفضل دائما"، أيضا نشر الحساب الرسمي لوائل كافورى على تويتر "كل عام والإمارات الحبيبة وشعبها العزيز بسلام وأمان وازدهار".



صابر الرباعى

واحتفل محرك البحث الشهير "جوجل" باليوم الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ 49 وزين صفحته بعلم الإمارات يرفرف عاليا في السماء، بحسب صحيفة البيان الإماراتية، وذكر أن اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.



وائل كافورى

وفي 18 يوليو 1971، قرّر حكّام ست إمارات من الإمارات المتصالحة، هي: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي 2 ديسمبر 1971م تمّ الإعلان رسمياً عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، وفي العاشر من فبراير عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد، ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.