لأول مرة.. نجوى كرم تعلن: كنت زوجة ثانية لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، تفاصيل لأول مرة عن زواجها، مؤكدة أنها كانت زوجة ثانية في يوم من الأيام.
وقالت نجوى كرم، خلال لقاء تلفزيوني مع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، عن تفاصيل الزواج الثاني الذي مرت به: "وافقت على هذا الوضع حفاظاً على الزوجة الأولى لأنني رفضت أن أكون أنا السبب في الانفصال".
وأوضحت أن "زوجها حينها كان يفضل الانفصال عن زوجته من أجل الزواج بها لكنها رفضت حتى لا تتحمل ذنب هذا الانفصال".
وأكدت أنها "كانت تتمنى ألا تتشارك في زوجها مع امرأة أخرى، وأن لقب زوجة ثانية لم يقف عائق أمامها، وسبب الانفصال بينهما لم يكن بسبب زواجه الأول".
في سياق متصل، تحدثت نجوى كرم، خلال اللقاء عن رأيها في قضية زواج المثليين، قائلة: "هادا الشي إذا بيلاقوا هما إنه أنسب ليهم يتجوزَا.. لكن أنا بشوف إنه هادا هو القرار هما اللي بيقرروا.. أنا بالنسبة الي ما بعرف هادا القرار بيأثر إيجابا ولا سلبا.. وهذه حياتهم وهما حريين فيها".
وتابعت أنها ليست مع سلب حقوق الرجل تحت حجة حقوق المرأة، لأن المرأة هي مدرسة الحياة ووراء كل رجل عظيم امرأة، فالمرأة يمكن أن تكون رئيسة لكن ليس على حساب سلب حقوق الرجل.
يذكر أن نجوى كرم شاركت في الموسم الأول من برنامج The Voice Senior مع هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين.
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