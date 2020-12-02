بالصور.. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يستعد لاستقبال ضيوفه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد دار الأوبرا في مصر، الأربعاء، لافتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويتابع المشرفون على المهرجان وضع اللمسات الأخيرة كوضع السجادة الحمراء وتوزيع لافتات المهرجان في أرجاء الأوبرا.





ويستقبل المهرجان ضيوف فعاليات الدورة 42 والمقامة في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل ضمن إجراءات احترازية هامة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر منح الفنانة المصرية منى زكي جائزة "فاتن حمامة للتميز" والمؤلف المصري وحيد حامد جائزة "الهرم الذهبي" في حفل الافتتاح الذي سيقام، الأربعاء.



