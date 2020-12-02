شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تعود لتصوير The Morning Show مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت الممثلة جينيفر أنيستون حرصها على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وذلك حينما عادت للعمل مؤخراً بكواليس مسلسل The Morning Show، حيث ارتدت ماسك لحماية نفسها، وفقاً لما نشره موقع ديلى ميل مؤخراً، والذى أكد أن أنيستون تعيش حالياً أفضل فتراتها، حيث تمتلك رغبة كبيرة فى التركيز على العمل بصورة كبيرة.



جينيفر انيستون

وتأتى تلك الصورة بعدما حيرت النجمة جينيفر أنيستون متابعيها مؤخراً، وذلك بعدما ظهرت فى صورة نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام بصحبة كلبها، دون ظهور وجهها بالكامل، إلا أن المحير في الصورة كان رجل نائم على الأرض خلف جينيفر أنيستون، حيث لم تكشف عن هويته فى تعليقها على الصورة، والتى جاءت فى كواليس مسلسل The Morning Show وفقاً لموقع الديلى ميل، والتى تقوم ببطولته.

كما سبق وخطفت النجمة جينيفر أنيستون الأنظار من خلال سيشن جديد فى حملة دعائية لصالح منتجات للبروتينات الحيوية الرياضية، حيث اهتمت المواقع العالمية بقدرة أنيستون على الحفاظ على رشاقتها وجمالها رغم تخطيها سن الـ50 حيث احتفلت في وقت سابق من العام الجاري 2020 بوصولها لـ51 سنة من عمرها.

وحثت الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون جمهورها ومعجبيها على دعم المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، حيث شارك متابعوها صورا لها خلال مشاركتها في الانتخابات عبر خدمة البريد وقتها قبل انتهاء الانتخابات.

ووجهت جنيفر أنيستون نجمة The Friends رسالة إلى الأمريكيين أثناء مشاركتها صورًا لها وهي تضع بطاقة الاقتراع بالبريد، حيث كتبت :"هذا الأمر برمته لا يتعلق بمرشح واحد أو قضية واحدة ، إنه يتعلق بمستقبل هذا البلد والعالم.. صوتوا من أجل حقوق الإنسان المتساوية والحب والأخلاق".