شكرا لقرائتكم خبر عن رندا عبدالسلام فتاة مصرية من أصول فرنسية في فيلم فرنسي تونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة رندا عبدالسلام في مسلسل «طاقة حب» وفي مسلسل "القمر آخر الدنيا" في رمضان الماضي ويبدو أن هذين المسلسلين كانا فاتحة خير عليها، فقد تم ترشيح راندا من خلالهما في فيلم عالمي إنتاج فرنسي تونسي مع المخرج حمزة بالحاج تقدم فيه دور فتاة مصرية تدعي " نور" من أصول فرنسية ، والفيلم سيتم تصويره في عدد من البلدان المختلفة، ويدور في إطار اجتماعي عن الهجرة، من جنوب البحر المتوسط لشمال البحر المتوسط.

رندا رشحت أيضا لفيلم «فيونكة قطيفة» للكاتب والمخرج حازم متولى وتقدم فيه شخصية " سهيلة " وهي فتاة من فتيات وسط البلد، بنت سوق كما يقال، حلنجية، رغم تمتعها بقدر كبير من الجمال وهذا الفيلم من المقرر أن ينافس ضمن العديد من المهرجانات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، والمقرر أن تبدأ تصويره بصحبة أبطاله خلال أيام، والفيلم مدته 45 دقيقة، ويشارك فى بطولته دينا ومحمد رؤوف وأحمد حلاوة ، وقصة الفيلم بها إسقاط على حالة إنسانية، وكيف أن البنى آدم حينما يتم وضعه فى اختيار ما بين الأمور المادية والسعادة الحقيقية يختار السعادة فى النهاية.

يذكر أن مسلسل «القمر أخر الدنيا» بطولة بشرى وعمرو عابد، وهشام إسماعيل، ومؤمن نور، وثراء جبيل، وسميرة عبدالعزيز، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج شيرين مجدي ، ومسلسل «طاقة حب»، بطولة أحمد حاتم، ويسرا اللوزي، الذي ينتمي لنوعية الأعمال طويلة الحلقات في شخصية نجوى.