فيديو - معز مسعود وحلا شيحة يتبادلان الرسائل العاطفية على انستجرام:رحلتنا واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الداعية معز مسعود حبه للفنانة حلا شيحة، بعد تردد الكثير من الأخبار حول ارتباطهما.

أهدى معز أغنية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، للفنانة حلا شيحة، علق عليها :" قد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى.. رحلتنا واحدة".

فيما أعادت حلا نشر الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" أشعر بكل كلمة فى أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك أهديتها لى".

وتداول أنباء حول زواج معز مسعود من الفنانة حلا شيحة، وذلك بعد نشره صورة له ممسكا بجيتار، معلقا: "شكر كبير للشخص الرائع الذي التقط هذه الصور، أنت تعرف نفسك"، لترد حلا قائلة: "هاي معز.. من التقط هذه الصورة؟"، ليعقب: "شخص مميز جدًا".

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