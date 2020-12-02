نصر محروس يتعاون مع سوما في عمل فني جديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلن المنتج نصر محروس عن تعاونه مع الفنانة سوما في عمل فني جديد، دون الكشف عن تفاصيله.
ونشر محروس صورتين تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"استنونا بنجهز لكم مفاجأة قوية قريب أوي".
وأحدث أعمال نصر محروس أغنية "صح صح" للفنانة ميس حمدان، وهي من كلمات أسامة السليمي، ألحان محمد البدر".
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