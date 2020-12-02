تراند اليوم : نجوى كرم تعلن تأييد حقوق المثليين جنسيًا وتفجر مفاجأة: كنت زوجة ثانية

أعلنت المطربة اللبنانية الشهيرة نجوى كرم، خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي جعفر عبد الكريم على قناة "دويتشة فيلة"، في برنامج "حوار مختلف"، عن تأييدها حقوق المثليين جنسيًا.

وفجرت نجوى كرم مفاجأة لم يكن يعلمها كثيرون عنها، وهي أنها كانت الزوجة الثانية في وقت ما، مؤكدة أنها قبلت بأن تكون زوجة ثانية من أجل الحفاظ على الزوجة الأولى.

وقالت الفنانة نجوى كرم: "رفضت أن أكون أنا السبب في الانفصال"، في حين أن زوجها في ذلك الوقت كان يرغب في الانفصال عن زوجته الأولى.

وطرح الإعلامي جعفر عبد الكريم سؤالا على الفنانة نجوى كرم، بشأن موقفها من حقوق المثليين وهل هي مع أم ضد إعطاء المثليات والمثليين حقوقهم، وهو ما أجابت عليه نجوى كرم بالإيجاب، قائلة: "أكيد، فالمثليون أحرار بحياتهم، وهم أحرار بتصرفاتهم أيضا".

في سياق متصل، قالت نجوى كرم إنها ليست مع سلب حقوق الرجل تحت حجة حقوق المرأة، وبررت تصريحها السابق بأنها لا تريد أن تزيد حقوق المرأة عن حدها، مؤكدة أن بعض النساء يفكرن بأن حقوقهن أن تصبح الرجل والمرأة في البيت وهذا يسبب خللا في النظام لأن المرأة هي مدرسة الحياة ووراء كل رجل عظيم امرأة، فالمرأة ممكن أن تكون رئيسة لكن ليس على حساب سلب حقوق الرجل.

— Jaafar Abdul Karim ???? (@jaafarAbdulKari)— Jaafar Abdul Karim ???? (@jaafarAbdulKari)— Jaafar Abdul Karim ???? (@jaafarAbdulKari)