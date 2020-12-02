إدوارد يحيي ذكرى ميلاد والدته الراحلة: “أنا عايش بدعواتك”

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيا الفنان إدوارد ذكرى ميلاد والدته الراحلة، معبرًا عن اشتياقه وحبه الشديدة لها، بكلمات مؤثرة.

ونشر إدوارد، صورة لوالدته، عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، أثناء احتفالها بعيد ميلادها الأخير قبل رحيلها، وعلق عليها: “كل سنة وانتي طيبة يا أمي.. كنت بجيلك كل سنة في اليوم ده بالذات.. بكون فرحان أوي وأنا جايبلك تورتة عيد ميلادك.. ونحتفل بيه سوا مع أختي.. وتفضلي تدعيلي.. أهو أنا عايش بدعواتك لحد دلوقتي.. وحشتيني يا أمي”.

وسبق أن أعلن إدوارد انضمامه لمسلسل “نسل الأغراب” مع الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي، وإنتاج تامر مرسي.

وقال إدوارد من خلال تقديمه برنامجه الخاص “القاهرة اليوم” الذي يعرض على شاشة قناة “ألفا”، إنه سعيد بالمشاركة في عمل درامي ضخم معلقًا: “أنا مبسوط جدا ويشرفني وجودي في العمل”.

مسلسل “نسل الأغراب” بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج سينرجى.

وشارك الفنان إدوارد في السباق الدرامي الرمضاني الماضي لعام 2020 بمسلسل “البرنس”، وهو من إنتاج سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجريتلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.