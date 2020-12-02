شيماء سيف تطلب الدعاء لزوجها

متابعة بتجــــــــــرد: طلبت الفنانة شيماء سيف من جمهورها الدعاء لزوجها، المنتج محمد كارتر، بالشفاء العاجل، دون الكشف عن تفاصيل أو طبيعة مرضه.

ونشرت شيماء سبف صورة، جمعتها بزوجها، عبر خاصية “استوري” حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت عليها: “سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك.. إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل.. قدر الله وما شاء فعل دعواتكم”.

وفي سياق آخر، واجهت الفنانة شيماء سيف مؤخرًا شائعة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ولكنها نفت هذا الأمر من خلال مكالمة مع برنامج “et بالعربي”، قالت خلالها: “مين ده اللي قاعد بيفوِّل عليا اتصبت بكورونا.. لأ طبعا مش عندي كورونا”.

وفي سياق مختلف، تواصل شيماء سيف تصوير مسلسلها الجديد “في بيتنا روبوت”، وهي حكاية ضمن حكايات مسلسل “بالقوة” الذي يتكون من مجموعة قصص، ومقرر أن يُعرض خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في العمل، العديد من الفنانين، أبرزهم إلى جانب شيماء سيف: “هشام جمال، دلال عبد العزيز، ليلى أحمد زاهر”، كما يضم المسلسل عددا من الفنانين الكِبار الذين يشاركون كضيوف شرف، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج “روزناما” لهشام جمال.