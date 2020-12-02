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متابعة بتجـــــــــــرد: بدأ الفنان أمير كرارة، تصوير مسلسله الجديد “نسل الأغراب” الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021، مع الفنان أحمد السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
وشارك كرارة الجمهور بصورة من كواليس تصوير أول مشاهده في العمل، عبر حسابه الشخصي بموقع ”فيسبوك”، وظهر فيها مع كل من الفنان أحمد السقا، المخرج محمد سامي، وحسام شوقي مدير عام شركة “سينرجي”.
“نسل الأغراب” يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، وعددًا آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج سينرجي، ومن المقرر بدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصورة الأولى لـ أمير كرارة وأحمد السقا في كواليس تصوير “نسل الأغراب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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