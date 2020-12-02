دينا تردّ بقسوة على تنمر أحد متابعيها على صورتها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة دينا صورة ظهرت فيها بجوار الفنانة عايدة رياض، وذلك عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، وعلقت عليها بقولها: “حبيبتي الجميلة عايدة رياض، نهاركم سعيد ويومكم كله خير يا رب”.

تفاعل الجمهور مع الصورة وتلقت الراقصة دينا العديد من التعليقات على الصورة وسط تفاعل قوي من متابعيها، إلا أنها تلقت تعليقًا من أحد المتابعين تنمر فيه عليهما بقوله: “اتنين حيزبونات مالناش دعوة بيهم”.

لترد دينا على التعليق بقسوة قائلة: “وليه عامل فولو للحيزبون اللي مالكش دعوة بيهم؟ مريض؟ بتحب تدخل عند الناس تطلع عقدك ونقصك بالطريقة دي؟ وطبعا الناس المحترمين مش بيردوا عليك، اطلع برة الحساب وحاول تكون إنسان راقي تحترم نفسك وتحترم الناس عشان الناس تحترمك”.

يذكر أن دينا تشارك في فيلم “سقراط ونبيلة” تأليف عبد الفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي وبطولة أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وشريف أبو هميلة ومحمد فهيم وسامي مغاوري ومحمد عبد العظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف.