لاعبة كرة قدم عربية تدخل غينيس بإنجاز تاريخي غير مسبوق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 11:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

تمكنت لاعبة كرة قدم بحرينية ، من تحقيق إنجاز تاريخي ، دخلت به موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تنفيذها 7876 ركلة جزاء في ظرف 24 ساعة متواصلة.

وحطمت لاعبة المنتخب البحريني دينا رحمن الرقم القياسي المسجل سابقا باسم فيكرانت ماهاجان، بواقع 1111 ركلة جزاء في ظرف 24 ساعة.

في حديثها لموقع “الحرة” قالت دينا إنها بدأت التحدي في يوم 17 نوفمبر الماضي عند السابعة صباحا، وانتهت عند السابعة من صباح اليوم التالي، مشيرة إلى أنها استطاعت دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تواصلها في تنفيذ الركلات الجزائية.

وأضافت: “اتخذت استراتيجية معينة بحيث أنفذ عدد من الركلات الجزائية في 50 دقيقة، ثم اتلقى قسطا من الرحلة في 10 دقائق، وهكذا استمر التحدي على مدى 24 ساعة متواصلة”.

وأشارت دينا إلى أن عملية التواصل مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية تمت عبر رفع مقاطع الفيديو الخاصة بتنفيذها لهذا التحدي مباشرة كل ساعة أولا بأول.

وأوضحت دينا أنها سددت الركلات الجزائية التي أدخلتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، على 24 حارسة مرمى مختلفة تناوبوا على الاشتراك في هذا التحدي الفريد.

وبشأن الرسالة التي أرادت إيصالها بهذا التحدي، قالت اللاعبة البحرينية: “هذا الرقم المسجل يعد إنجازا للوطن ويمثل انعكاس إيجابي لكرة القدم النسائية في البحرين والمنطقة. يعطي النساء دافعا أكبر لممارسة شغفهم باللعبة ويؤكد أن المرأة البحرينية تستطيع أن تفعل الكثير لأجل كرة القدم من خلال العمل القوي”.

وحظي هذا التحدي بإشادة من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية التي أصدرت بيان على لسان أمينها العام محمد النصف الذي “نوه بروح العزيمة والإصرار التي تحلت بها دينا رحمن لتحقيق إنجازا جديدا للرياضة البحرينية”.

وأشار النصف إلى أن هذا التحدي من شأنه “أن يحفز المزيد من الفتيات لتطوير قدراتهن (…)، والارتقاء بإمكاناتهن الكروية”.