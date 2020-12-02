قبل سلمى الشيمي| جلسات تصوير نجمات مصر أمام الأهرامات.. نجوى فؤاد الأكثر جرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أجرت نيابة الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بعد نشرها "فوتوسيشن" بملابس وُصفت بـ"الجريئة" أمام الأهرامات، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعدما أُلقي ألقي القبض عليها ومصورها وآخرين بتهمة التصوير بدون تصريح؛ أصدرت جهات التحقيق، قرارا بإخلاء سبيل كل من سلمى الشيمي "فتاة سيشن سقارة"، والمصور حسام أورتيجا، بكفالة مالية 500 جنيه.

وسبق سلمى الشيمي الكثير من نجمات الفن اللاتي خضعن لجلسات تصوير أمام الأهرامات، ومنهن:-

أم كلثوم

كوكب الشرق أم كلثوم لها جلسة تصوير شهيرة خضعت لها ومن خلفها أبو الهول شامخا.

سامية جمال

الراقصة والفنانة الكبيرة سامية جمال خضعت لجلسة تصوير من أمام الأهرامات ببدلة رقص جذابة استعرضت من خلالها جمالها.

نجوى فؤاد

الراقصة نجوى فؤاد هي الأخرى لها جلسة تصوير أكثر جرأة من التي سبقتها أمام الأهرامات، إذ ظهرت ببدلة رقص أيضا وفي إحدى الصور تظهر وهي تغطي جسدها بالشمسية لتبدو وكأنها عارية.

سهير زكي

النجمة سهير زكي هي الأخرى خضعت لجلسة تصوير أمام الأهرامات ببدلة رقص وهي تمسك في يدها الصاجات.

روبي

الممثلة والمطربة روبي هي الأخرى لها جلسة تصوير شهيرة من أمام الأهرامات طالما يتداول عشاقها صورا لها منها.

ولا تقتصر جلسات تصوير الفنانات أمام الأهرامات على النجمات المصريات فحسب، بل ومن النجمات العرب أيضا وآخرهن نسرين طافش وجيهان خليل وجيسي عبدو، والنجمات العالميات كذلك، وآخرهن كيتي بيري وناتالي إيمانويل، وغيرهن.