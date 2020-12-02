تراند اليوم : مي العيدان تعتذر لـ أحمد بدير بعد وصفه بلقب مهين .. وتبرر اعتذارها بسبب صادم

اعتذرت الإعلامية الكويتية مي العيدان للفنان أحمد بدير بعد وصفه بـ "الأقرع" وهو الوصف الذي اعتبره مهينا وقرر مقاضاتها .
وكانت مي العيدان نشرت صورة لابنة أحمد بدير وقالت : " طلعت مزة بنت الأقرع" حسب تعليقها.
وأعلنت مي العيدان اعتذارها لبدير قائلة: سمعت صوته في عدد من المداخلات وحسيت إنه متألم من اللي اتقال فقررت أعتذر لأني أخاف الله وأخاف يجرى لحد فينا حاجة ونقف خصوم أمام الله .
وأضافت: اعتذاري هو لتبرئة الذمة أمام الله وبقول لأحمد بدير كمل في القضية اللي أنت رافعها عليا عادي.
وكانت مي العيدان نشرت صورة لابنة أحمد بدير وقالت : " طلعت مزة بنت الأقرع" حسب تعليقها.