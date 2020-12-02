تراند اليوم : تسريب صورة محرجة لفنان مصري قبل الشهرة .. كان يعاني من سمنة مفرطة.. وهكذا برر الأمر

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة محرجة لمطرب المهرجانات عمر كمال قبل دخوله عالم الشهرة.

وبدا عمر كمال بوزن زائد للغاية في الصورة القديمة ما أدى إلى انتشارها ، حيث حرص كمال على تبريرها أو متابعيه قائلا: كل ما أحط بوست وممكن الناس تشوف بعنيها عشان محدش يقول ده بيحور وبيعمل بوست وتريند ألاقي ناس كتيرة حطالي صورتى اللي على اليمين في الكومنتات من باب السخرية.. حتى الصورة اللي منزلها لوالدتي وبعبر عن حبي ليها عشان عيد ميلادها منزلين الصورة من باب السخرية.. فعايز أرد عليهم وأقولهم والله الحمد لله على شكلي في جميع مراحل حياتي ودي حاجة أنا مش بتكسف منها و ادينى نزلت الصورة اهو للناس ف بوست عشان تشوفها ومش مكسوف .. والصورة اللي على اليمين دي لإنسان كان معندوش رفاهية إنه يروح للدكتور يتابع معاه رچيم أو يروح للچيم أو حتى عنده وقت يفكر في شكله.. إنسان كان كل همه يشوف السرير بعد يومه الطويل عشان يصحى ليوم تاني أصعب.. مش مهم كنت إيه المهم بقيت إيه"؟

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وأضاف: " اشتغلت على نفسي وبكرم وفضل ربنا اشتغلت الحاجة اللي بحبها .. وركبت العربية اللي بحلم بيها.. وكونت نفسي.. وعملت وضع واسم لنفسي .. وربنا جعلني سبب في إنى شايل مسئولية ناس وفاتح بيوت ناس كتير من غير جنيه من بابي ومامي ولا مساعدة حد غير ربنا ثم دراعي.. أشك لو اأنت إنسان عندك حاجة مفيدة في حياتك تعملها او عندك هدف في حياتك إن يبقى عندك وقت تدور على صور حد وتسخر منه.. صدقني الحياة مفيهاش وقت تضيعه في الكلام ده شوف حاجة أفيد واعملها".

مؤخرا انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل وتصوير كليب أغنيته الجديدة "غالي غالي".

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