قفزة في ثروات أثرياء أمريكا بأكثر من ترليون دولار بفضل كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - منذ 7 ثواني

في الوقت الذي يزداد فيه عدد الفقراء في العالم خاصة بعد تفشي وباء كورونا الذي فاقم معاناة العديد من القطاعات الاقتصادية.

قفزت الثروة المجمعة لمليارديرات الولايات المتحدة بأكثر من ترليون دولار منذ بدء تفشي وباء ”كورونا“ أوائل العام الجاري، وكانت أكبر زيادة من نصيب الملياردير ”الون ماسك“ مؤسس ورئيس شركة ”تسلا“ للسيارات.

وأفاد تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن ”معهد دراسات السياسات“؛ أن القائمة شملت 650 مليارديرا بما فيهم 47 ثريا جديدا فيما خرج 11 ثريا من قائمة المليارديرات بسبب هبوط ثرواتهم.

وأظهر التقرير؛ أن ثروة أغنى رجل في العالم الملياردير ”جيف بيزوس“ مؤسس شركة ”أمازون“ العملاقة للتسوق الإلكتروني الأمريكية قفزت بنحو 69.4 مليار دولار بين 17 آذار و 24 تشرين الثاني الماضي لتصل إلى 182.4 مليار دولار.

وسجلت ثروة الملياردير ”الون ماسك“ أكبر زيادة في القائمة حيث بلغت نحو 414% لترتفع ثروته من 24.6 مليار إلى 126.2 مليار دولار ما جعله ثاني أغنى رجل في العالم.

وقفزت ثروة مؤسس شركة ”ابل“ بيل غيتس بمقدار 21.8% من حوالي 98 مليار دولار إلى 119.4 مليار دولار، فيما ارتفعت ثروة مؤسس شبكة ”فيسبوك“ مارك زوكلبرغ بنحو 85.9% من حوالي 54.7 مليار الى 101.67 مليار دولار، ونمت ثروة المستمثر الأمريكي وورن بوفيت بنسبة 30.8% من 67.5 مليار إلى حوالي 88.3 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي ثروات الأغنياء في تلك القائمة زاد من نحو 2.947 ترليون دولار إلى 3.956 ترليون دولار وانها شكلت نحو 3.5% من إجمالي الثروات والمدخرات الخاصة للأمريكيين، وما يقارب من ضعفي ثروات العائلات الأمريكية الأقل ثراء البالغة نسبتها حوالي 50% من اجمالي الأسر الأمريكية.