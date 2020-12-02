جورج كلوني يتخلى عن فيلمه خوفا على ابنه المصاب بالربو

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

كشف النجم الأمريكي جورج كلوني أنه اضطر إلى التخلي عن فيلم No Sudden Move "نو سادن موف" للمخرج ستيفن سودربرج، بسبب خوفه على سلامة أسرته.



وفقًا لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، كان "كلوني" متحمسًا بشدة لمشاركة زميله دون شيدل بطولة الفيلم، إلا أن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) زاد خوفه على أسرته، أن تتسبب مشاركته في نقل العدوى إلى عائلته بأي شكل.

وذكر "كلوني": "لدي طفل مصاب بالربو، لا يمكنني المخاطرة باحتمالية جلب الفيروس إلى منزلي، لذلك قررت التخلي عن الفيلم وإنهاء تعاقدي، حتى لو كان دوري عظيمًا وطاقم العمل أعظم".

فيلم "نو سادن موف" بطولة مات ديمون وديفيديو هاربر، ويدور في عام 1950، في مدينة ديترويت، حول عصابة من المجرمين تم تعيينهم للقيام بمهمة سرقة محددة، لكن الأمور تأخذ منحنى سيئ ويتم مطاردتهم من قبل الشرطة.