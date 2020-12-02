شكرا لقرائتكم خبر عن لازم يكون بيعرف يرقص.. شرط تعاون باد بانى مع الفريق الكورى BTS فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الفريق الكورى BTS شعبية كبيرة وجارفة حول العالم، واستطاع أعضاء الفريق تأسيس هذه الشعبية فى فترة قصيرة، حتى أن الفريق أصبح ينافس وبقوة أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم وهو ما جعل الكثير من النجوم يرغبون فى التعاون معهم و كان من أبرزهم النجم العالمى باد بانى.

بعد سلسلة من التساؤلات التى انتشرت بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية حول تعاون باد بانى مع BTS فى عمل غنائى، قرر بانى أن يرد على ذلك خلال مقابلته مع E! .

باد بانى الذى أطلق ألبومه الغنائى الجديد " El Último Tour Del Mundo " منذ عدة أيام، واعترف بأن ألبومه الأخير هو فى الحقيقة "شئ مختلف" ، كشف أنه على استعداد تام لفكرة التعاون مع الفريق الشهير BTS ، لكن كان مع واحد شروطه التى كانت بمثابة مفاجأة قائلا : " يجب أن اتعلم كيف أرقص أولا .. أنا أعرف كيف أرقص جيدا ، لكن ليس مثل أعضاء فريق BTS ، عندما أتعلم الرقص مثل بإتقان شديد مثلهم، سوف أتعاون معهم " ، وحسب موقع " ايليت دايلى " أن باد بانى لم يعلن عن الموعد الحقيقى لتعاونه مع BTS .

يذكر أن فريق BTS تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم و أبرزهم نجمة الراب الشهيرة نيكى ميناج ، كذلك النجمة هالزى ، و غيرهم .