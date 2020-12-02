شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يبدأ تصوير دوره فى "فوبيا" مع عادل الأعصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم فتحى عبد الوهاب تصوير أولى مشاهده بمسلسل "فوبيا"، للمخرج عادل الأعصر، من تأليف طارق بركات، وبدأ عبد الوهاب بتصوير عدد من المشاهد الداخلية، وتوقف التصوير حاليا بسبب تغيير الديكورات.

هذا المسلسل كان مرشحا لبطولته الفنان خالد الصاوى، وبدأ بالفعل تصوير بعض من مشاهده، ولكن لم يتفق مع الجهة المنتجة وتوقف العمل تماما، حتى استعان المخرج بالنجم فتحى عبد الوهاب ليتولى البطولة بدلا من الصاوى.

مسلسل "فوبيا" بطولة فتحى عبد الوهاب وآيتن عامر وأحمد صفوت وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز وميريهان حسين ومحسن منصور ودارين حداد، ومى القاضى وبهاء ثروت وناصر سيف، والمسلسل من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.

من ناحية أخرى يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع النجمين طارق لطفى وخالد الصاوى، للمخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك فى بطولته كل من سامح السيد وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى.

وتشارك الفنانة آيتن عامر في مسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق وتوشك على الإنتهاء من تصويره الأسابيع القليلة المقبلة، وتبدأ مخرجة العمل في مونتاج ومكساح الحلقات الأولى من المسلسل استعداداً لعرضها على القنوات الفضائية.