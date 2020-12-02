"عايش بدعواتك".. إدوارد يوجه رسالة لوالدته الراحلة في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان إدوارد رسالة لوالدته الراحلة في عيد ميلادها.

ونشر "إدوارد" صورة لوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل سنة وإنت طيبة يا أمي كنت بجيلك كل سنة في اليوم ده بالذات بكون فرحان أوي وانا جايبلك تورتة عيد ميلادك وتنحتفل بيه سوا مع اختي وتفضلي تدعيلي، أهو انا عايش بدعواتك لحد دلوقتي وحشتيني يا أمي".

ويشارك إدوارد في مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي".