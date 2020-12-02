كارول سماحة تطرح أول أغنية من البومها الميلادي المرتقب

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عبر قناتها الخاصّة على اليوتيوب الأغنية المنفردة الأولى والتي تحمل عنوان "من سنة لسنة"للترويج للبومها الميلادي المرتقب.

الأغنية من كلمات كارول سماحة والحان ادوار بولا وجورج وايلي وتوزيع إليو كللاسي.

وتقول كلماتها:

من سنة، لسنة منتلاقى بهالعيد

حتى لو مختلفين رح نبقى مجموعين

كلنا إيد بإيد

من سنة لسنة منتلاقى بهالعيد

هيدي أجمل فرحة منعيشا بالسنة

منتخطى المسافات منتلاقى بالأحباب

كلنا إيد بإيد

هيدي أجمل فرحة منعيشا سوا

الوجوه الي عم تضحك

أحلام بتتحقق

ولاد عم تركض هون وهون

لقلوب بتتحنن

والناس بتتزين

صار الميلاد عنا هون

من سنة لسنة منتلاقى بهالعيد

حول الموقدي العيلي كلا سهراني

بيرجعوا المغتربين

من سنة لسنة منتلاقى بهالعيد

الوجوه العم تضحك

أحلام بتتحقق

ولاد عم تركض هون هون

القلوب بتتحنن

والناس بتتزين

صار الميلاد عنا هون

من سنة لسنة منتلاقى بهالعيد

حول الموقدي العيلة كلا سهرانة

بيرجعوا المغتربين

من سنة لسنة منتلاقى

من سنة لسنة منتلاقى

من سنة لسنة منتلاقى سوا



وشاركت سماحة جمهورها بصور جديدة لها من الجلسة الخاصة بالإعلان عن الألبوم الجديد، ووصفته فى تغريدة لها بأنه ليس ألبوما تقليديا «كل أغنية فيه تلامس حياتنا اليومية».