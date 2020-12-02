شكرا لقرائتكم خبر عن "بالبنط العريض" تتخطى حاجز الـ 305 مليون مشاهدة فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى 305 مليون مشاهدة في 3 أشهر على طرحها، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وذلك بعدما أصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الملايين من جمهور الجسمى وخاصة من الفنانات، حيث ظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهن يرقصن على الأغنية .

كان النجم الإماراتي حسين الجسمى قد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لبة العيون"، على قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من ألحانه، ويجدد فيها التعاون مع أشعار "جنان"، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي جاءت مطلعها: لبة العيون اللي سحرها ذبحني.. ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين.. ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني.. وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين..".

يذكر أن النجم حسين الجسمى قد أعرب عن سعادته بإحياء الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، فى حفل أقيم بمدينة الجلالة بالعين السخنة مؤخرا، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال عبر حسابه على تويتر، "احتفلنا مع أحبابنا المصريين بكل حب وفرح وغنّينا سويّاً فى عشق مصر وانتصارات أكتوبر العظيمة.. وتبادلنا المحبة كعادتنا أنا وحبيبتى مصر".