محمد أنور يهنئ محمد توب بزواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان محمد أنور، صديقه الفنان محمد توب بزواجه من فتاة خارج الوسط الفني، أمس. نشر "أنور" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها : "مبروك يا توب ألف مبروك يا حبيبي". وحضر حفل الزفاف نجوم مسرح مصر وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي ومصطفى خاطر ومصطفى بسيط ومحمد أنور. ومن ناحية أخرى يشارك محمد توب في مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق.

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