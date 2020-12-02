آسر ياسين يعلن عرض فيلم "رسائل البحر" على نيتفليكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان آسر ياسين عن عرض فيلم "رسائل البحر"، على منصة نيتفليكس، قريبًا. ونشر "ياسين" صورة مع أبطال العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق على الصورة : "رسائل البحر على نيتفليكس". فيلم "رسائل البحر" عرض عام 2010، بطولة آسر ياسين وبسمة ومي كساب ومحمد لطفي وصلاح عبدالله، ومن إخراج داود عبد السيد.

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