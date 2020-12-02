شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أصيل أبو بكر يطرح "شموخ الدار" احتفالا باليوم الوطنى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح المطرب الخليجى أصيل أبو بكر، أغنية جديدة بعنوان "شموخ الدار"، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى الإماراتى اليوم الأربعاء، والأغنية من كلمات حسان العبيدلى، وألحان حامد هاشم، وتوزيع محمد القحوم.

وطرح المطرب الخليجى أصيل أبو بكر مؤخرا، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "وجدى أنا"، عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد سعيد النيادى، وألحان حامد هاشم، وتوزيع وليد فايد.

ويعتبر أصيل أبو بكر واحدا من أبرز الملحنين في الخليج، فقد تعاون مع عدد من الفنانين في مجال التلحين ومنهم عبد المجيد عبد الله في أغنية "أحبك ليه أنا مدري" والتي كانت من ألحان اصيل أبو بكـر، كما قام بتلحين عدد من الأعمال الفنية للمطرب عبد الله الرويشد والمطرب حسين الجسمى والمطرب عبد الكريم عبد القادر وديانا حداد ورجاء بالمليح.

يذكر أن أصيل أبو بكر شارك مؤخرا فى أوبريت وطنى حمل اسم "سلام من السعودية"، والذى شارك فيه نجوم السعودية وهم، محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، عبادى الجوهر، رابح صقر ، راشد الفارس، عبد المجيد عبدالله، عايض يوسف، داليا مبارك، ماجد المهندس، وكتب الأوبريت الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد، والهدف من توعيه التزم بالبيت بسبب فيروس كورونا.