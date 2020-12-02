شكرا لقرائتكم خبر عن قرر يغير حياته ويبعد عن الإدمان.. شاهد الظهور الأول لـ ماشين جان كيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى ماشين جان كيلى قرر أن يغير حياته تماما للأفضل، وذلك بعدما بدأ الخطوات الأولى لعلاجه من تعاطى المخدرات. والتقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لماشين جان كيلى خلال توجهه بمفرده إلى الاستوديو الموجود فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وظهر مغنى الراب الشهير البالغ من العمر (30 عاما) وهو يرتدى ملابس كاجوال باللونين الأبيض والأسود، كما كان يحمل حقيبة كبيرة الحجم بإحدى درجات اللون الوردى.

وكان ماشين جان كيلى قرر أن يتحدث عن خطوات خضوعه للعلاج للتغلب على إدمان تعاطى المخدرات، وذلك خلال حديثه مع مجلة "Interview"، حيث أوضح مغنى الراب كيف يتخذ خطوات للاعتناء بنفسه، حيث قال ماشين جان كيلى الذى بدء أول جلسات العلاج: "حاليا، الدواء الذى أختاره هو السعادة والالتزام بالفن، بدلا من الالتزام بالرذيلة التى اعتقدت أنها صنعت الفن.. أنا فى بداية العلاج وأعتقد أن الأدوات التى أعطيت لى للبدء تبدو مفيدة"، كما تحدث عن آماله فى أن يكون خضوعه للعلاج له تأثير إيجابى على أسرته، فقال: "الالتزام بالتغيير مُلهم، وأعتقد أنه سيتردد صداه فى الكون وعلى عائلتى".

وبسؤال ماشين جان كيلى عن الشخص الذى ألهمه ليأخذ خطوات حقيقية نحو التغيير، قال النجم الشهير إن عازف الدرامز الشهير "ترافيس باركر" هو من لعب دور رئيسى فى التغيير، وذلك بعد أن التقيا خلال تصوير فيلم "Midnight in the Switchgrass".