صلاح عبدالله: بخاف من الحسد.. وأنا مش بتاع مهرجانات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد الفنان صلاح عبد الله، أنه لا يمكن أن يكون انتمائه لنادي الزمالك عائقًا في مسارات حياته الشخصية، مؤكدًا أن زوجي ابنتيه ينتمون للنادي الأهلي، واصفًا إياهما بالمتعصبين جدًا.

ونفى عبدالله في حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن يكون أبًا ديكتاتوريًا، قائلًا: "عمري الحمد لله ما كنت أب ديكتاتور ولا أعرف أكون كده، مابعرفش لأنها تركيبة إنسانية مش ممكن نختلقها".

كشف الفنان أنه يخشى من الحسد على حفيده مراد، وقال: "لما بشوف صورته بقرأ المعوذتين ولما اتولد مانزلتش ليه صور نهائي، وله صور معايا نفسي أنزلها من حلاوتها بس بخاف من الحسد، حتى كارما مابقتش أنزل صورها زي زمان".

وحول تكريمه في مهرجان الإسكندرية مؤخرا وقلة الجوائز التي حصل عليها في مشواره الفني، قال عبدالله: "بالنسبة للمشوار أخدت جوائز صحيح مش باينة لأني مكنتش بروح، وأنا مش بتاع مهرجانات، فعلى سبيل المثال جائزة (مواطن ومخبر وحرامي) حصلت على أفضل ممثل دور أول وحصل وقتها خلاف وقالوا إني مش بطل ولكن اللجنة أصرت ووقتها محمود حميدة أصر".

يشار إلى أنه تم تكريم صلاح عبد الله مؤخرا خلال فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي والتي انطلقت يوم 7 نوفمبر الماضي واختتمت يوم 12 نفس الشهر.