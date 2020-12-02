نيللي كريم: كفاية تنمر وتجريح في الناس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي
طلبت الفنانة نيللي كريم، من جمهورها، الكف عن التنمر والتجريح وتربية الأبناء على الرحمة وتقبل الآخر.
وكتبت نيللي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "كفاية تنمر.. كفاية تجريح في الناس.. علموا أولادكم الرحمة وتقبل الآخر".
وحققت الفنانة نيللي كريم، نجاحا كبيرا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "بـ100 وش"، مع النجوم: آسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
كما عُرض لنيللي كريم مؤخرا فيلم "خط الدم" مع ظافر العابدين، على منصة "شاهد VIP"، من إنتاج فيلم كلينك.
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