موعد انطلاق برنامج "حديث القاهرة" لإبراهيم عيسى وخيري رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي
أعلنت قناة القاهرة والناس، عن انطلاق برنامج "حديث القاهرة"، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 6 ديسمبر، يوميا في التاسعة مساء.
ويقدم البرنامج على شاشة "القاهرة والناس" كلا من: الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض.
ويناقش البرنامج العديد من القضايا التي تهم المواطن المصري، كما يسلط البرنامج الضوء على أبرز المشروعات الكبيرة والقومية في مصر.
وسبق للإعلامي إبراهيم عيسى تقديم أكثر من تجربة إعلامية على شاشة "القاهرة والناس"، فيما قدّم الإعلامي خيري رمضان خلال مسيرته العديد من التجارب البرامجية التي لاقت نجاحا كبيرا.
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