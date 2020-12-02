حمو بيكا: كنت بكسب من يوتيوب 9 آلاف دولار في الشهر.. بسبب كورونا بقوا 2000 بس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

كشف نجم المهرجانات حمو بيكا، قيمة أرباحه الشهرية من موقع "يوتيوب" على الهواء.

وقال بيكا، خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها "صبايا الخير" المذاع عبر قناة "النهار": "الناس متعرفش حاجة وفاكرين أن يوتيوب ده بينزل كنز، وده غلط، أنا جايب العربيات بتاعتي بالأقساط".

أضاف: "الأول كنت بحقق أرقام عالية.. أنا الأول أرباحي الشهرية كانت من 7 لـ9 آلاف دولار، من وقت الكورونا من دخلت وأرباحي الشهرية 2000 دولار فقط.. خلاص مبقاش في.. مصر كلها بتغني.. يوتيوب بقى مليان أغاني".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.

كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.