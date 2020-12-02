تراند اليوم : طاقية الإخفاء قدمت برلنتي عبدالحميد.. والنجاح طلقها

ربما لم تنل شهرة عن دور قدمته مثلما حصلت على أدائها بفيلم “سر طاقية الإخفاء”، وبالإضافة لموهبتها الفنية المتمكنة كانت نظراتها المثيرة وجمالها الصارخ عوامل إضافية ساعدت على نجاح برلنتي عبدالحميد أو نفيسة عبدالحميد حواس، وهو اسمها الحقيقي، في عالم الفن، وخطف الأنظار إليها لتكون واحدة من أبرز فنانات الإغراء في مصر.

كانت بدايات أدوارها الرئيسية في عام 1953 من خلال فيلم ريا وسكينة، ليلمع نجمها بفضل جرأتها وجاذبيتها، وتتوالى عليها الأدوار، أبرزها أفلام سر طاقية الإخفاء والعش الهادئ وجواز فى السر، المعلمة أنصار، الشياطين الثلاثة وصراع فى الجبل.

وتزوجت الفنانة الراحلة مرتين، الأولى من المنتج محمود سمهان الذي عشقها بجنون ورغب في اعتزالها الفن، والثانية فكانت من المشير عبدالحكيم عامر.

وكان سمهان دائم الطلب من برلنتي للاعتزال إلا أنها سقطت في شباك حب الفن وعشقته بجنون، ورفضت كل محاولات زوجها محمود سمهان، لإقناعها بترك الفن والتفرغ لبناء الأسرة، وكان كل مرة يأتي ردها صارما وصادما لزوجها، الذي كان يغار عليها بشدة، ووصل الأمر إلى طريق مسدود، مما جعلها تتخذ قرارا بتطليق نفسها منه، حيث كانت العصمة بيدها.

وبرلنتي مولودة في حي السيدة زينب في القاهرة عام 1935، وبعد حصولها على دبلوم التطريز تقدمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، والتحقت بقسم النقد ولكن سرعان ما أقنعها الفنان زكي طليمات بأن تلتحق بقسم التمثيل في المعهد.

تخرجت في المعهد العالى للتمثيل، بدأت العمل على المسرح وكان أول أدوارها في مسرحية “الصعلوك” وشاهدها المخرج بيبر زريانللى واختارها للعمل في أول ظهور سينمائى لها من خلال فيلم شم النسيم عام 1952 ثم توالت أعمالها في السينما.

وشاركت برلنتي في العديد من المسرحيات بعد انضمامها لفرقه المسرح المصري الحديث ومنها: (قصة مدينتين) و(النجيل).

وفي الأول من ديسمبر عام 2010 رحلت الفنانة برلنتي عبدالحميد بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد إصابتها بجلطة في المخ، تاركة ورائها تاريخ فني مميز، وأسرار كبيرة لا يعرفها أحد سواها، وكأنها -الأسرار- ارتدت طاقية إخفاء أول أفلامها.

