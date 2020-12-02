تراند اليوم : زينب غريب .. رقص وصياح حتي الصباح – إتفرج

نشرت الفنانة الصاعدة زينب غريب مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت زينب فى الفيديو بشكل عفوي وهي ترقص وتغني والمصباح بيدها، وسط جو من البهجة وخفة الدم المعتاد عليها منها.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

– فنانة

– انا من المغرب.صراحة ماشاء الله عليك في كل أعمالك. دماغك خطيرة ههه. الله يوفقك

– بحبك ❤️

وتحدثت الممثلة زينب غريب عن بداية مشوارها الفني وكيف تغلب على الصعوبات التي واجهتها لخوض تجربة التمثيل، قائلة: “أول فرصة كانت فى مسلسل سجن النسا بتقديم شخصية نجوى، وكانت شخصية شعبية ومدمنة مخدرات”، موضحة أن هذا الدور أدي إلى حدوث جدال بينها وبين عائلتها.

وأضافت زينب غريب خلال لقائها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع على فضائية “سي بي سي”: “قررت أحلق شعرى علشان أخلى بابا يوافق أنى أمثل”، لكنها دعت كل من فى سنها ألا يفعلوا ذلك، متابعة:” كانت حالة ضعف منى أنى أحلق شعرى علشان أخليهم يوافقوا، وبابا وافق أنى أمثل علشان لقى حالتى النفسية مش كويسة”.

يذكر ان زينب غريب اعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

كتبت زينب”: أنا إيجابي كورونا، أى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة أتمنى الناس كلها تكون بخير”.

وكانت قد أثارت زينب غريب حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها المختلفة خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، حيث ارتدت زينب فى حفل الافتتاح فستانا ارجوانيا غير تقليدى، وفى اليوم التالى ارتدت جاكيت أسود، وبنطلون بنفسجي، وتزينت بحقيبة من الجلد الأسود.

وذكرت زينب غريب عن علاقتها بالمخرجة كاملة أبو ذكرى، مخرجة مسلسل بـ 100 وش، قائلة: “علاقتى مع كاملة أبو ذكرى علاقة خاصة، وهي على الصعيد الإنسانى تلقائية جدا وتعلمك تطلعى تفاصيل عن الدور”.

وأشارت الممثلة إلى أنها صاحبة الإفيه الخاص بشخصيتها في المسلسل “غزيك يا عسلية” والموجه للفنان آسر ياسين، مضيفة:” لقيتنى مرة بقوله قبل ما نصور إزيك يا عسلية فسكت، وبعدين واحنا فى المشهد حطيت إيدى على الباب وقولتها وبعدين اتصدم.