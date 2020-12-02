تراند اليوم : إلهام شاهين وأسرتها في ضيافة معكم منى الشاذلي – صور

تحل النجمة إلهام شاهين ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي”، في الحلقة المقرر إذاعتها يوم الخميس المقبل، على فضائية cbc.

وتحكي شاهين عن كواليس فيلمها الجديد حظر تجول، الذي يعرض ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

ويشارك شاهين اللقاء، كلا من الفنان أحمد مجدي، ومخرج العمل أمير رمسيس.

ويتحدث رمسيس عن احترافية فريق العمل، وتعاملهم بكل شغف واجتهاد مع السيناريو، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

ويروي مجدي عن علاقته بالنجمة إلهام شاهين، وهو لم يزل ابن العاشرة، حينما كانت تقوم بدور البطولة في فيلم “يا دنيا يا غرامي” من إخراج مجدي أحمد علي.

وفي الجزء الثاني من الحلقة، تستقبل الشاذلي أمير شاهين وزوجته منة جاب الله، بعد زواجهما.

ويحكي أمير عن علاقته القوية بشقيقته الكبرى، وعن فخره الدائم بوجوده معها.