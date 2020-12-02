الجسمي وأحلام وبلقيس في احتفالات العيد الوطني الإماراتي

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

تحتفل الإمارات في 2 ديسمبر بالعيد الوطني، وتحتل هذه المناسبة مكانة في قلوب العرب احتفالا بتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويحتفي المواطنون والمقيمون من كل الجنسيات بدولة الإمارات بذكرى اتحادها ومسيرة العطاء والتنمية الممتدة منذ تأسيسها.

ويحرص نجوم الفن في العالم العربي، من المحيط للخليج، على الاحتفاء بهذا اليوم وتقديم برقيات التهنئة وتنفيذ أغنيات جديدة تسجل وتؤرخ لعظمة شعب الإمارات وتاريخه المليء بالبطولات والانتصارات.

ومن أبرز النجوم الذين يحرصون على التهنئة بالعيد الوطني الـ49 لدولة الإمارات، النجمة أحلام، التي نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" مقطعا من حفل أثناء غنائها النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأرفقت أحلام منشورها بكلمات من النشيد قائلة: "عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا.. عشت لشعب دينه الاسلام هديه القرآن.. حصنتك باسم الله يا وطن.. بلادي بلادي بلادي بلادي.. حماك الإله شرور الزمان.. حماك الإله شرور الزمان.. حماك الإله شرور الزمان.. نعمل نخلص نعمل نخلص.. مهما عشنا نخلص نخلص.. دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا.. رمزالعروبة كلنا نفديكِ.. بالدم نرويكِ.. نفديك بالأرواح يا وطن".

كما أعلنت النجمة بلقيس فتحي إحيائها لحفل غنائي بدبي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام": "في يوم العز والاتحاد نحتفل مع أحبائي في دبي دار الحي، باليوم الوطني الإماراتي.. كل عام والإمارات وقادتها وشعبها وسكانها بألف خير، بمناسبة اليوم الوطني الإمارتي 49".

وطرح الفنان جلال غالي بمشاركة شحتة كاريكا أوبريت غنائي جديد يحمل اسم "أهل زايد" كرسالة محبة لدولة الإمارات في عيدها الـ49.

ويجمع الأوبريت إلى جانب جلال غالي والفنان شحتة كاريكا كلاً من الفنانين، غادة يعقوب ويزن حسين وإكرام خمريش، من كلمات عمرو هشام وألحان وتوزيع عمرو العزبي وتصوير ومونتاج روميل بيري.

يقدم الأوبريت عدة ألوان غنائية من الفنون المصرية تعبيراً عن محبة جميع أطياف المصريين للإمارات، وتم تصويره في منطقة جميرا أحد رموز إمارة دبي لاستخدام لقطات جمالية من مختلف أنحاء الدولة.

وكشفت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني عن تفاصيل الحفل الغنائي المباشر المقرر عرضه بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2020 على منصة مسرح المجاز بالشارقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في الحفل النجم الكبير حسين الجسمي، وعدد من الفنانين الإماراتيين الشباب، وهم: أريام، جاسم محمد، فيصل الجاسم وعريب، وسيقدمون توليفة من أغنياتهم الإماراتية المتميزة التي ذاع صيتها محلياً وخارجياً.