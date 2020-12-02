شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربيني تحتفل بوصول متابعيها على إنستجرام لـ 12مليون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإعلامية رضوي الشربيني، بوصول عدد المتابعين لها علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لـ12 مليون متابع بعد النجاح الذي حققته مؤخرًا ببرنامجها "هي وبس" في موسمه الخامس الذي يذاع علي قناة cbc سفرة.

ونشرت الإعلامية رضوي الشربيني صور لها ممسكة برقم 12، علي حسابها بانستجرام قائلة، 12 مليون سند وظهر…12 مليون وقفوا جنبى وساعدوني علشان أوصل لكل ده…12 مليون كلمة حلوة أو طبطبة عليه فىً وقت منا مضيقه…12 مليون مسؤلية وثقة يارب أبقى قدها..12 مليون بحبكم وبموت فيكم… و 12 مليون بوسة وحضن وعرفان بالجميل منى ليكن يا حبايب قلبى".

وتألقت الإعلامية رضوى الشربينى، خلال الفترة الماضية ببرنامج "هي وبس" في موسمه الخامس الذى يذاع على قناة CBC سفرة، والذي حقق عدد كبير من المشاهدات.

وانهالت التعليقات من جمهور الإعلامية رضوى الشربينى، كعادتها حيث تغزلت فيها الفتيات والشباب، وهو ما تتعرض له دائما على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وإنها تتمتع بشعبية كبيرة وهو ما يظهر بعد أن تتصدر حلقات برنامجها تريند محرك البحث جوجل.

يُذكر أن برنامج "هى وبس" قدّمته الإعلامية رضوى الشربينى عبر قناة cbc سفرة لمدة 4 مواسم متتالية، وحققت من خلاله انتشارًا كبيرًا، وهو ما استكملته خلال الموسم الخامس من خلال حلقاتها التي يتابعه عدد كبير من متابعى ومشاهدى برنامجها.