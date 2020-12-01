“الفرق كبير” لـ تركي آل الشيخ وأصالة تحقق الملايين في ساعات

متابعة بتجـــــــــــرد: حققت أغنية “الفرق الكبير” لرئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ والفنانة السورية أصالة نصري ما يقارب الـ25 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحها.

وفي التفاصيل حصد الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر حساب المستشار تركي آل الشيخ على موقع “إنستغرام” وما يفوق الـ7 ملايين مشاهدة عبر صفحته في “تويتر”، كما وتخطى فيديو الأغنية الـ6 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “الفرق الكبير” تجمع للمرّة الأولى أصالة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ.

نفيد بالذكر أن أغنية “الفرق الكبير” من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.