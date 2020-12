فيلم The Croods 2 يحقق 38 مليون دولار في أسبوع

متابعة بتجــــــــــرد: حقق فيلم الرسوم المتحركة The Croods: A New Age، وهو الجزء الثاني من فيلم The Croods، إيرادات ضخمة في أقل من اسبوع.

وفي التفاصيل حقق الفيلم 37 مليونا و805 آلاف دولار أميركي، حول العالم رغم قيود فيروس كورونا التي فرضها على دور العرض، وهو الفيلم الذي يعيد تقديم عائلة Croods التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالي للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنة شاعرية تلبي جميع احتياجاتهم، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وتدور أحداث الفيلم حيث لم يمض وقت طويل قبل أن يرحب Bettermans بآل Croods ويعرفهم على حياتهم العصرية، ومع ذلك سرعان ما ستنشأ التوترات وعندما يبدو كل شيء ضائعًا، يظهر تهديد جديد سيدفع كلتا العائلتين إلى المغامرة.