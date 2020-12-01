شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يرشح (معجزة القديس المجهول) للمنافسة على جائزة الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح المركز السينمائي المغربي اليوم الثلاثاء فيلم (معجزة القديس المجهول) للمخرج علاء الدين الجم لتمثيل المغرب في مسابقة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

يتناول الفيلم قصة لص يختبئ في الجبال بعد أن سرق قدرًا كبيرًا من المال قام بدفنه في مكان آمن بمنطقة صحراوية وأقام عليه بناء على شكل قبر قبل أن يقع في يد الشرطة، لكن الأمور تأخذ بعدا آخر عندما يخرج من السجن ويكتشف أن القبر تحول إلى ضريح يزوره العديد من المرضى طلبا للشفاء.

وقال المركز السينمائي المغربي في بيان إن لجنة الاختيار ترأسها الصحفي والناقد السينمائي بلال مرميد وضمت في عضويتها المنتج والمخرج جمال السويسي، والمنتجة والمخرجة جيهان البحار، والممثلة آمال عيوش، والمخرج غالي غريميش إضافة إلى مندوب عن المركز.

وينضم (معجزة القديس المجهول) إلى الأفلام العربية التي رشحتها بلادها للمنافسة على الجائزة ذاتها ومنها (ستموت في العشرين) من السودان و(200 متر) من الأردن و(غزة مونامور) من فلسطين.

كانت مصر قد أعلنت رسميا أمس الاثنين ترشيح فيلم (لما بنتولد) للمخرج تامر عزت رغم دعوة عدد كبير من أعضاء لجنة الاختيار لعدم ترشيح أي فيلم هذا العام.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية (أوسكار) يوم الأحد 25 أبريل نيسان 2021 بمدينة لوس انجليس في كاليفورنيا.