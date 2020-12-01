شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا: لوكيشن ومكالمة سرية و300 ألف جنيه السر وراء زواجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مطرب المهرجانات حمو بيكا في تصريحات تليفزيونية، إنه تلقى مكالمة غريبة في أحد الأيام، حيث وجد شخصا يتحدث معه، وقال له إنه سيرسل له موقع "لوكيشن"، وسينتظره خلال ساعات، مشيرًا إلى أنه اصطحب أحد أصدقائه لحمايته من الوضع في حالة تعرضه لأى شيء، وبالفعل ذهب بيكا للمكان، ليجد أشخاصًا "ناس ببدل" على حد قوله، وأعطوه شنطة بداخلها 300 ألف جنيه، وقالولى: "خد الفلوس دى واتجوز.. إحنا عارفين أنك بتتهاجم" وأنك عايز تتجوز، خدهم واتجوز، ومتخافش بكرة هتعمل حفلة كبيرة وهيحضرها ناس كلها.

وتابع بيكا، أنه لايعلم من هم هؤلاء الأشخاص حتى الآن، حتى وصل الأمر أن اللوكيشن تم حذفه من "الواتساب" الخاص بى، مؤكدًا أنه تزوج بالفعل وينتظر الحفل وتحقيق الأمنية.