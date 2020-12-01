شكرا لقرائتكم خبر عن بشري وخطيبها في العرض الخاص لفيلم "خان تيولا" .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل الفنانة بشرى وخطيبها سالم هيكل، لتهنئة أبطال فيلم خان تيولا بالعرض الخاص، كما حرص على التواجد كل من الفنان عمرو عبد العزيز وحسام فارس وحنان مطاوع وتامر فرج وزوجته والمقام في إحدى سينمات أكتوبر، ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانة وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى ومن تأليف وإخراج وسام المدنى، ومن المقرر طرحه غد الأربعاء في دور العرض السنمائى .
وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" مؤخرًا الإعلان الدعائي للفيلم، وأحاط الكثير من الغموض والإثارة على الإعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تساءلت عن الشكل الذي ظهر به أبطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به ودور العرض التى سيطرح بها الفيلم.
ومن ناحيته أكد مخرج ومؤلف العمل أن فيلم "خان تيولا" لا ينتمي تماما لنوعية أفلام الرعب وأنه يحمل رسالة هامة وفكرته تدور في إطار تشويقي فلسفي.
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.
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