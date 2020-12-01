شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد عبد الحليم: النقابة لم تقصر معى.. وأقدم عملا فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد عبد الحليم، والذى أثارت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد نشر فتاة بوست حول حالته المادية وطلبه للعمل، إنه عقب انتشار الصورة تحدث مع نجله وقتها وروى له ما حدث، مشيراً إلى أن الفتاة صاحبة الصورة الشهيرة حرفت روايتى معها وأشارك فى عمل فنى رمضان المقبل. وأضاف عبد الحليم، خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، تقديم محمد شردي، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي اتصل به هاتفيا وحضر إلى منزلى منير مكرم لمعرفة الأمر، كما أن النقابة أجرت له عمليتين جراحيتين ولم تقصر فى شىء، وتقدم الدعم الكامل له.

وكان تداول عدد من المدونين على موقع " فيس بوك" صورة لفتاة مع الفنان محمد عبد الحليم، وادعت أنه يعيش على الرصيف بالقرب من نفق كوبري الملك الصالح بمصر القديمة، وانتشر الخبر بسرعة البرق على صفحات السوشيال ميديا. وتواصل ”الخليج 365” مع تامرنجل الفنان القدير محمد عبد الحليم، ليوضح تفاصيل القصة الكاملة لصورة والده، قائلا: "والدى دائما يجلس بشكل يومى أمام المنزل ليستنشق الهواء وتصادف مرور إحدى المعجبات والتقطت معه صورة".

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