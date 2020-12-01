شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أشرف زكى من المركز الثقافي الروسى وسط نجوم الفن.. وشقيقته تبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية فى ليلة بعنوان "سفير الفن والإنسانية"، وحضر الاحتفال عدد كبير من النجوم في مقدمتهم سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنانة وعضو مجلس الشيوخ سميرة عبد العزيز والفنانة الكبيرة لبلبة. وحضرت أيضا زوجته النجمة روجينا، وشقيقته النجمة ماجدة زكى والتي صعدت معه على المسرح وظلت تبكى بعد تكريمه متأثرة من سعادتها بشقيقها، وعدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة وهانى رمزى وإلهام شاهين وصابرين وجومانا مراد ورحاب الجمل وإيهاب فهمى، والمخرج أحمد شفيق والكاتب أيمن سلامة، والممثلة رحاب الجمل.







































كانت هذه تفاصيل خبر تكريم أشرف زكى من المركز الثقافي الروسى وسط نجوم الفن.. وشقيقته تبكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.