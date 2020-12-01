شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتية مى العيدان تعتذر بشكل رسمى لـ أحمد بدير عن سقطة "الأقرع" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت المذيعة الكويتية مي العيدان، باعتذار رسمي على السوشيال ميديا وأمام الجميع للفنان أحمد بدير، بعدما وصفته بـ"الأقرع" قبل أيام، قائلة: "سمعت صوته إمبارح وكان متألم جدًا وحزين.. أنت راجل كبير وحقك عليّا".

وقالت "مي" في فيديو لها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إنها لا ترغب في أن يتنازل أحمد بدير، عن الدعوى التي قدّمها ضدها بعدما مارست التنمر بحقه، متابعة: "كمل في قضاياك عادي، حتى لو قدمت 15 قضية، بس أنا أخاف من الله عشان إحنا عايشين في زمن وباء، وخايفة أموت وأقابل ربنا وأنا عندي خصوم أو فيه ناس جرحتها".

وأعربت عن دهشتها من غضبه بعدما وصفته بـ"الأقرع"، لاسيما وأنه كثيرًا ما يسخر من صلعه في عددٍ كبير من المسرحيات التي قدّمها، قائلة: "دي مجرد دعابة لا أقصد شيء.. الرجوع للحق فضيلة.. ومش عيب اعتذر لك".

رفع الفنان أحمد بدير دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد قيامها بالتنمر عليه والسخرية منه عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل "إنستجرام"، وكان قد أصدر محامي بدير، أشرف عبدالعزيز بيانًا جاء فيه: "يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير، بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام mayl3eidankwt، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرا وسبا في حق الفنان القدير أحمد بدير".