وليد صلاح الدين: عمرو دياب كشف لي سر انتمائه لنادي الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الكابتن وليد صلاح الدين، قائد فريق الكرة بالنادي الأهلي سابقا، إنه ذات مرة جمعته جلسة بالهضبة عمرو دياب، وكشف له خلالها سر انتمائه لنادي الزمالك.

وأوضح صلاح الدين، خلال حواره ببرنامج "في الاستاد" مع كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف إم": "سألت النجم عمرو دياب مرة كنا قاعدين، فبقوله: أنت زملكاوي ليه؟ أنت رقم واحد في مصر، والأهلي رقم واحد في مصر، قالي: أنا عندي وجهة نظر في الموضوع ده، أنا حاسس إن الزمالك بياخد بطولات أقل من الأهلي، وأنا دايما بحب أروح للي محتاج مساندة أو مع الأضعف".

تابع: "قولتله تعالى بس أقولك اسمع كلامي، قالي: لأ مش شرط كده، وأنا بحب الزمالك، والزمالك فريق كبير، وهو القطب الثاني للكرة في مصر".

يشار إلى أن آخر أغنيات الهضبة عمرو دياب "الجو جميل" من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وطرحها عبر قناته على "يوتيوب" مطلع نوفمبر الماضي.