آخرهم إيمي سالم وعمرو دياب.. فنانون طاردتهم شائعات الارتباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتشرت في الساعات القليلة الماضية العديد من الشائعات حول ارتباط الفنانة إيمي سالم بالفنان عمرو دياب، ولم تكن إيمي سالم هي الفنانة الأولى التي يطلق عليها شائعة الارتباط فهناك العديد من النجمات اللواتي طاردتهن تلك الشائعة أيضًا.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الشائعات التي طاردت عدد من الفنانات:

إيمي سالم وعمرو دياب

أثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود علاقة تجمع بين إيمي سالم وعمرو دياب بعد انتشار صور لهما معا، والتي تم تداولها مصحوبة بتعليقات تدور حول دخول الهضبة في علاقة جديدة بعدما تردد وجود خلافات بينه وبين الفنانة دينا الشربيني، ولكن بتتبع الصور وجدنا إنها صور قديمة.

نسرين طافش والثري الخليجي

طاردت الفنانة نسرين طافش العديد من الشائعات التي تفيد بارتباطها بأحد رجال الأعمال الأثرياء بمنطقة الخليج العربي، وهو ما دفع "نسرين"، للرد من خلال حسابها بـ"تويتر"، وقالت: "أنا أول من صرحت عبر برنامج إنسايدر مع الإعلامي الصديق إيلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي.. وهو ليس من أخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع.. شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويا والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين".

إليسا ووديع النجار

الفنانة اللبنانية إليسا تعرضت للموقف ذاته أكثر من مرة، وانتشرت العديد من الأخبار والشائعات التي تفيد بارتباطها بالمصور اللبناني وديع النجار، خاصة مع نشر العديد من الصور التي تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الفنانة اللبنانية للخروج والتأكيد على إنه ليس سوى صديقها المقرب.

أصالة وطبيبها

عقب انفصال الفنانة السورية أصالة عن المخرج طارق العريان، انتشرت لها صور بصحبة طبيبها الخاص، وطاردتها شائعات ارتباطها به، ولكن نفت مصادر مقربة لـ"E t بالعربي"، أن ما ظهرت به خلال الصور نتيجة طبيعتها العفوية تجاه أصدقائها المقربين.

منة عرفة وعلي غزلان

حاصرت الفنانة منة عرفة شائعات ارتباطها باليوتيوبر علي غزلان بسبب وجودهما سويا بشكل دائم، ونفت "منه"، ارتباطها به، مؤكدة أن ما بينهما مجرد صداقة فقط.