مي العيدان تعتذر لأحمد بدير بعد تنمرها عليه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

أبدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اعتذارها للفنان أحمد بدير، بعدما تنمرت عليه ووصفته بـ"الأقرع" قبل عدة أيام.

وقالت العيدان، في مقطع فيديو لها عبر قناتها على موقع "يوتيوب": "شوفت امبارح عدد من اللقاءات للفنان أحمد بدير، حسيت متألم جدا، هو راجل كبير وأنا بدأت الموضوع كمزحة وهو أخذها على محمل شخصي، وأنا لا أرغب في أن يتنازل عن القضية التي قدّمها ضدي، ارفع قضية وعشرة وخمسين ومليون ما عندي مشكلة، ولكني أخاف من الله وخاصةً أننا عايشين في زمن وباء".

أضافت: "أنا أعتذر لك لأني سمعت صوتك ولقيتك متألم، والرجوع للحق فضيلة، وأنا بدأت الموضوع كدعابة، وأنت أخذت الموضوع بشكل مختلف، وأنا أعتذر لك من أجل رب العالمين فقط، لا أريد أن نكون أمام رب العالمين خصوم، حقك عليّ لو أنا جرحتك، وهذا خوفا من الله فقط".

وكانت "سارة" ابنة الفنان أحمد بدير أعلنت عزم والدها مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان واتهامها بالإساءة إليه، وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "إيمانا منا بأهمية التصدي لظاهرة وآفة التنمر، التي أصبحت منتشرة في المجتمع.. قرر أبويا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إساءة الصحفية الكويتية مي العيدان، وتجاوزها في حقنا بشكل غير لائق".

كانت مي، نشرت صورة لأحمد بدير وابنته، وعلّقت: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".