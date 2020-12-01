وفاة ديفيد براوس الشهير بشخصية الشرير "دارث فيدر" في سلسلة "حرب النجوم" عن عمر 85 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - لا أحد قد ينسى سلسلة أفلام "حرب النجوم" الأشهر في العالم التي توالت الأجيال على مشاهدتها في القرنين العشرين والحادي والعشرين،وقد رحل أحد نجوم شخصياتها الرئيسة: ديفيد براوس.

توفي الممثل ولاعب كمال الأجسام البريطاني ديفيد براوس، عن عمر" 85 عاما"، صباح أمس الأحد 29 نوفمبر- تشرين الثاني 2020 الجاري بعد صراع قصير مع السرطان الذي شخص به عام 2018.

ونشر الحساب الرسمى لوكيله عبر موقع التواصل الإجتماعي" تويتر" تغريدة ينعى فيها النجم البريطاني الراحل ديفيد براوس قائلاً:" ببالغ الأسف والحزن العميق لنا ولملايين المعجبين حول العالم، نعلن وفاة ديفيد براوس عن عمر يناهز 85 عاما"،وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عديدة.

من هو ديفيد براوس؟

ديفيد براوس

ديفيد براوس هو بالأصل: لاعب كمال أجسام، ورافع أثقال.

ولد في انجلترا عام 1935 وحصل على منحة دراسية من مدرسة بريستول للقواعد الشهيرة في بريطانيا، وبدأ حياته محبا للرياضة وتحديدا كمال الأجسام حيث بدأ رحلته مع هذه الرياضة وشارك في العديد من الفعاليات، كما توج أكثر من مرة كبطل لبريطانيا في رياضة رفع الأثقال وتحديداً في فترة الستينات، وبسبب شهرته في هذه الرياضة بات صديقاً مقرباً من النجم أرنولد شوارزنيجر ،لتشابههما بأنهما الإثنان دخلا بوابة الفن السابع من بوابة رياضة كمال الأجسام ورفع الأثقال.

بدأ مسيرته الفنية عام 1967، واشتهر بلعب شخصية الشرير دارث فيدر في ثلاثية "حرب النجوم – STAR Wars" التي قدمها بالأداء الصوتي عنه:" جيمس إيرل جونز".

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أول أدواره السينمائية

أول أدوار الممثل الراحل ديفيد براوس السينمائية كانت بشخصية المسخ أو الشرير" فرانكشتاين"، في واحد من سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة وهو: "كازينو رويال – Casino Royale" عام 1967،وحقق نجاحاً مميزاً جعله يمضي قدماً كممثل متميز.

يعترف الكثيرون،أن أداءه الرائع لشخصية الشرير "دارث فيدر" في سلسلة "حرب النجوم"،جعله أشهر أدواره على الإطلاق ،وأفضل ما قدمه في تاريخه السينمائي والتلفزيوني الطويل ،حيث عمل في السينما والتلفزيون من عام 1967 لغاية عام 2016.

شارك خلال هذه الفترة في أكثر من "70 " عمل سينمائي ،من أشهر أدواره عالمياً،شخصيتي: الشريرين "دارث فيدر" في "حرب النجوم" ،و"فرانكشتاين" بفيلم الرعب "فرانكشتاين".