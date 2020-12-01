بعد الأزمة الأخيرة.. مي العيدان تعتذر لـ أحمد بدير وتنصحه باستكمال القضية

إعتذرت الإعلامية الكويتية مي العيدان للفنان أحمد بدير بعد الخلاف الذي نشب بينهما مؤخراً، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة:" مي العيدان تعتذر لـ أحمد بدير لهذه الأسباب و تقول له كمل بالقضية".



وكانت قد شنت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان هجوماً لاذعاً على الفنان المصري ​أحمد بدير، حيث قرر الثاني بمقاضاتها بسبب تنمرها عليه وسخريتها منه، بعد نشرها صورة مركبة للفنان المصري له ولإبنته سارة وعلّقت عليها: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير . . والله طلعت بنته مزه . . بنت الاقرع"، مما دفع سارة بدير للرد عليها ومطالبتها بعدم إبداء رأيها فيما لا يخصها، وهو ما دفع العيدان لتعود مرة آخرى وتنتقد ملامح أحمد بدير وتقول إن سهير البابلي قد بصقت عليه في مسرحية "ريا وسكنية".

وقام الفنان أحمد بدير بالرد عليها من خلال رفع دعوى قضائية ضددها، وذلك من خلال المحامي أشرف عبد العزيز بالنقض بإتخاذه كافة الإجراءات في هذا الشأن.

وقال "بدير" في تصريحات لبرنامج "Trending" بالعربي، أنه فوجيء بعدة

رسائل من أصدقائه يخبرونه بوجود إعلامية تتنمر عليه، مشيرا إلى أنه لا يمانع أن تتحدث عنه مي العيدان، لكن الأمر يختلف حين تضع ابنته سارة معه في نفس الجملة، وهو أمر لا علاقة له بالإعلام.

وأضاف، أنه يرى أن الأمر الإيجابي هو المكالمات التي يتلقاها وتعليقات متابعين مي العيدان التي تدافع عنه وتنتقدها، مطالبًا في الوقت نفسه أن تكون تلك التعليقات للرد على رأيها وتصحيح الأخطاء دون التطرق إلى سيرتها كإنسانة لأنها بالنهاية امرأة.

وتابع، أن الأمر لا يتعلق بتصريحاتها عنه بل اكتشافه أنها لها عدة سوابق في مهاجمة الفنانين، مؤكدا أنه تلقى العديد من الاتصالات من محبيه في الكويت لدعمه، إلى جانب أصدقائه في العديد من الدول العربية.

أشار بدير إلى أنه يتم تعريفه في الفعاليات الفنية بالفنان العربي، لأنه يحظى بالشهرة في مختلف أنجاء الوطن العربي، وتم دعوته من قبل لحضور تكريم الجالية المغربية

في إيطاليا، وهو تقدير له كفنان.

كما وجه، انتقادات إلى مي العيدان، قائلا إنها دخلت في حالة غضب وإساءات ضده بعد معرفتها بقراره مقاضاتها وأنها تحاول البحث عن أي ثغرة تدينه لكنها لن تجد شيء يمكنها من الإساءة إليه.

وتطرق إلى موقف ابنته سارة من الأزمة قائلا، إنها لم تستشره قبل الرد على مي العيدان، وأبلغته بما حدث عقب نشر ردها، مؤكدا أنه أحسن تربية ابنته التي لم تخطيء في ما قالته، لأنها درست الإعلام وتعرف جيدا ما الذي يجب قوله.

واختتم، قائلا: "ربنا يسامحها ويهديها"، مؤكدا أن مكسبه من الأزمة هو مكالمات ورسائل الحب التي تلقاها من محبيه في الوطن العربي.

وفي نفس السياق ، كان قد صرح المحامي أشرف عبد العزيز في هذه الواقعة، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير بأنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظيه في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وقيام معظم المواقع الالكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمر وسب في حق الفنان القدير أحمد بدير .