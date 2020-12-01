رنا سماحة وصوفينار ورضا عبد العال ضيوف برنامج "في السليم" على المحور

تبدأ قناة المحور في الرابع من ديسمبر المقبل، إذاعة أولى حلقات برنامج" في السليم مع ميدو وريم" والذي يقدمه الكاتب الصحفي ميدو غلوش والإعلامية ريم بسيوني في أولى تجاربهما مع تقديم البرامج التلفزيونية.

وتتنوع فقرات وموضوعات البرنامج ما بين الفن والرياضة والطب والقضايا الاجتماعية،

حيث تطرح كل حلقة من حلقاته قضية معينة تكون محوراً للحوار من ضيوف البرنامج، حيث يستضيف البرنامج عدداً من النجوم ومنهم رنا سماحة ورضا عبد العال وصوفينار.

وفي الفقرة الطبية يستضيف البرنامج الدكتورة هبة

عادل أستشاري الجلدية والتجميل والليزر والتي تناقش في كل حلقة موضوع طبي يهم المرأه مثل الفيلرز والبوتكس والبلازما وغيرها من الموضوعات على مدى ١٢ حلقة هي عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج.

برنامج "في السليم مع ميدو وريم" يذاع في السابعة مساء كل جمعة والبرنامج من إنتاج أحمد بسيوني، والمنتج المنفذ محمود الغزولي، ومن إخراج محمد حسني.